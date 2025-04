Ancora una notte di paura ai Campi Flegrei, dove si è registrato un nuovo sciame sismico nella tarda serata di venerdì 11 aprile. La prima scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, è stata registrata alle 22:55, segnando l’inizio di una sequenza di 10 terremoti nell’area della caldera vulcanica, soggetta da anni a fenomeni di bradisismo.

Sciame sismico: magnitudo massima 2.2

L’Osservatorio Vesuviano, nella mattinata di oggi, ha comunicato ufficialmente al Comune di Pozzuoli la fine dello sciame. Come da protocollo, la dichiarazione è arrivata dopo il trascorrere di almeno tre ore senza ulteriori scosse con magnitudo pari o superiore a 0.0.

La scossa iniziale, quella delle 22:55, è stata la più forte e ha raggiunto magnitudo 2.2. Le altre si sono attestate tra 1.2 e 1.6 sulla scala Richter e sono percepite solo in minima parte dalla popolazione.

Polemiche per il giuramento dell’Accademia Aeronautica spostato a Caserta

Il nuovo episodio sismico si inserisce in un contesto già teso, con forti polemiche a Pozzuoli per lo spostamento del giuramento degli allievi dell’Accademia Aeronautica. L’evento, storicamente legato al territorio, si terrà quest’anno a Caserta, una decisione che molti collegano alla crescente preoccupazione per l’attività sismica.

Residenti e operatori turistici temono che questa scelta danneggi l’immagine della zona e abbia ripercussioni sulla stagione turistica imminente. La questione è arrivata in Parlamento: il deputato napoletano Francesco Borrelli ha presentato una interrogazione al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per fare chiarezza sulle motivazioni alla base della decisione.