Un colpo duro al narcotraffico messo a segno nelle scorse ore in Campania. Grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile e della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Napoli, è intercettato un carico di cocaina da 72 chilogrammi, trasportato a bordo di un camper con targa straniera.

Il veicolo, già oggetto di indagini, è individuato all’altezza dello svincolo autostradale di Baronissi, sull’autostrada A30, e bloccato subito dopo l’uscita di Pomigliano d’Arco. L’operazione ha permesso di sequestrare 60 panetti di cocaina, ciascuno del peso di poco superiore a un chilogrammo. Il carico, secondo le stime degli inquirenti, avrebbe potuto generare un valore illecito sul mercato superiore ai 10 milioni di euro.

A bordo del camper viaggiavano due uomini e una donna di origini domenicane, poi tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio dei flussi di droga diretti verso il sud Italia, con particolare attenzione ai mezzi stranieri in transito lungo le principali arterie autostradali.