Con la conclusione dell’edizione 2025 di Vinitaly, la Regione Campania torna da Verona con un bilancio più che positivo. Un evento che ha visto il padiglione campano tra i protagonisti assoluti, confermando la forza e il potenziale di una filiera vitivinicola in continua crescita.

Una partenza d’eccellenza con il Presidente De Luca

L’apertura della manifestazione ha visto la partecipazione del presidente Vincenzo De Luca, che ha visitato personalmente gli stand delle cinque province campane, incontrando produttori, degustando vini autoctoni e respirando l’entusiasmo di un comparto sempre più vitale.

Successo di pubblico e masterclass di rilievo internazionale

Il padiglione Campania, completamente rinnovato con un design contemporaneo su oltre 5.800 metri quadrati, ha accolto 178 aziende vitivinicole. Sin dal primo giorno, l’affluenza è stata altissima, con un susseguirsi di masterclass condotte da giornalisti e wine expert italiani e internazionali, capaci di raccontare la straordinaria ricchezza dei vitigni campani: dal Greco di Tufo al Falanghina del Sannio, passando per il Piedirosso e l’Aglianico.

Vino e pizza: una sinergia sempre più vincente

Tra i momenti più emozionanti, la premiazione dei pizzaioli provenienti da tutta Italia, premiati per le loro carte dei vini campani nelle pizzerie. Un’iniziativa che ha confermato quanto la sinergia tra agroalimentare, pizza e vino rappresenti una leva strategica per promuovere le eccellenze del territorio in modo autentico e trasversale.

Consorzi di tutela: protagonisti del rilancio

Grande rilievo è stato dato ai Consorzi di tutela del vino della Campania, che hanno collaborato alla progettazione del padiglione e si sono presentati in maniera coesa e unitaria nella “Piazza Campania”. Un’immagine forte della viticoltura regionale, capace di coniugare tradizione e innovazione.

I giovani rispondono presente

Contrariamente a quanto spesso si pensa, i millennials hanno partecipato attivamente all’evento “Vinitaly and the City”, dove per la prima volta la Campania è stata protagonista. Il binomio vino e pizza napoletana, grazie alla collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana, ha attratto un pubblico giovane, curioso e appassionato.

Premio Ambasciatori dei Vini di Campania: ecco i vincitori

Grande successo anche per la terza edizione del Premio Ambasciatori dei Vini di Campania, che ha premiato le migliori carte dei vini campani nelle pizzerie italiane, con vincitori da ogni angolo del Paese, da Torino a Cagliari. Un riconoscimento importante per chi promuove i vini campani oltre i confini regionali.

Uno sguardo al futuro, con le radici ben salde

Non sono mancati momenti di riflessione, come la preoccupazione per i dazi USA. L’assessore Nicola Caputo ha ribadito l’impegno della Regione, in sinergia con il Governo, per tutelare l’export e sostenere un comparto strategico per l’economia campana.