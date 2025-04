In occasione della giornata per la donazione degli organi, che si celebra domani, 11 aprile, Eav ha aderito – su proposta della direzione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania e d’intesa con il ministero della Salute – alla campagna per la promozione e condivisione del messaggio “Un donatore moltiplica la vita” mediante i propri bus, su cui compare lo slogan scelto per l’iniziativa.

“La campagna di sensibilizzazione – spiega l’Ente Autonomo Volturno – nasce dalla collaborazione tra la Regione Campania, Air Campania spa ed Eav srl con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone nei luoghi della quotidianità, trasformandoli in spazi di consapevolezza e riflessione”. Si propongono “azioni e messaggi semplici, finalizzati a incoraggiare i cittadini a diventare donatori perché l’atto del donare è un atto di gratitudine e di speranza”.

Insieme alle sedi delle istituzioni pubbliche e dei più importanti monumenti cittadini del territorio campano, domani sera Eav illuminerà di rosso il palazzo di direzione di corso Garibaldi, a Napoli, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sull’importanza della donazione come atto di estrema generosità.