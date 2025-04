Un autotrasportatore di 57 anni è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Stradale di Grottaminarda, in provincia di Avellino, a seguito della segnalazione di un tir in avaria fermo sulla carreggiata.

Durante i controlli, gli agenti hanno immediatamente rilevato che il conducente mostrava evidenti sintomi di ubriachezza. Sottoposto al test alcolemico, è emerso un tasso alcolico ben oltre i limiti di legge.

A seguito dell’accertamento, le forze dell’ordine hanno proceduto con il ritiro della patente, il sequestro del mezzo pesante e la denuncia del conducente all’Autorità giudiziaria. L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli, soprattutto quando si tratta di conducenti di mezzi pesanti, per garantire la sicurezza stradale e prevenire situazioni potenzialmente pericolose per tutti gli utenti della strada.