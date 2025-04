Un tragico incidente ha scosso la comunità di Volla nel pomeriggio di oggi, in via Dante Alighieri, nei pressi dell’ufficio postale. Un autista di un’autocisterna di benzina ha perso la vita a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida del veicolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha accusato il malore mentre si trovava alla guida del mezzo pesante. Il malore gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa fuoristrada, invadendo il marciapiede. Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano pedoni nei pressi, evitando così il rischio di conseguenze ancora più gravi.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i soccorsi del 118, ma per l’autista non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per comprendere meglio le cause che hanno provocato il malore improvviso. La polizia locale sta cercando di raccogliere informazioni per fare luce sulla tragedia e capire se ci siano fattori esterni che possano aver contribuito.

Panico tra i familiari

Sul posto sono accorsi familiari e conoscenti dell’autista, che hanno vissuto scene di panico e disperazione al momento della tragedia. Il forte impatto emotivo ha sconvolto i presenti, mentre le forze dell’ordine cercavano di mantenere l’ordine durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.