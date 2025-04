Un nuovo incidente si è verificato lungo la strada provinciale ex 414, che collega Ariano Irpino a Montecalvo Irpino, in località Trimonti. Un camion vuoto, appartenente a un’impresa di carpenteria della zona, è finito in una cunetta, capovolgendosi. Fortunatamente, l’autista del mezzo non ha riportato ferite, sebbene l’incidente gli abbia causato un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona.

Questo incidente non è un caso isolato: la strada in questione, già nota per essere pericolosa, è tristemente famosa per il numero elevato di incidenti che si verificano nel tratto. Solo negli ultimi mesi, sono registrati ben sei episodi di perdite d’acqua nel raggio di duecento metri, un segnale ulteriore di una viabilità precaria.

Nel mese di dicembre scorso, un altro camion è rimasto in bilico in una cunetta dopo essere uscito fuori strada, e non sono pochi gli automobilisti che hanno vissuto situazioni analoghe. Le cause di tali incidenti sembrano essere legate principalmente alla sede stradale troppo stretta, che non consente il transito sicuro di due mezzi pesanti, e alle condizioni di manutenzione decisamente carenti.

Questa situazione è stata più volte segnalata all’ente provinciale, ma finora non si è registrata alcuna risposta concreta. In particolare, Ettore Sommariva, residente della zona, ha presentato numerosi esposti e denunce, sollecitando interventi urgenti, ma nonostante gli appelli e le petizioni, la situazione non è migliorata.