Dramma a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato compiendo un volo di circa 20 metri. L’incidente è avvenuto sul lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel.

La tragedia ha spezzato la vita di Leonardo Titone, 14 anni, morto sul colpo. Gravissime le condizioni del suo amico, un ragazzo di 13 anni, trasportato d’urgenza in ospedale. I due, insieme a un terzo compagno, erano saliti sul tetto del capannone, probabilmente per un gioco o un’esplorazione incauta. Purtroppo, la struttura fatiscente non ha retto il loro peso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, carabinieri, polizia, personale del 118 e polizia municipale. Presente anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del giovane Leonardo.

La comunità è sotto shock per quanto accaduto. Il drammatico episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità degli edifici abbandonati e sulla necessità di mettere in sicurezza le strutture per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

Indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.