Una tragedia ha colpito la comunità di San Gregorio Magno: un uomo di 63 anni, residente nel comune salernitano, è deceduto presso l’ospedale di Salerno a seguito di un grave incidente avvenuto in palestra.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto vittima di una caduta accidentale mentre si trovava all’interno di una struttura sportiva. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto è stato particolarmente violento.

Il ferito è stato soccorso tempestivamente e trasportato in prima istanza presso l’ospedale San Francesco di Oliveto Citra, dove ha ricevuto le prime cure d’emergenza. Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni riportate, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Salerno.

Le ferite riportate e il decesso

Durante la caduta, l’uomo ha subito un trauma cranico severo, con sfondamento dell’osso occipitale, oltre ad altre lesioni multiple. Nonostante gli sforzi del personale medico e il ricovero in prognosi riservata, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sarà determinante accertare se l’ambiente fosse in sicurezza e se ci siano state eventuali negligenze da parte della struttura sportiva.