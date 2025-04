Momenti di paura all’Autogrill Somaglia Est, lungo l’Autostrada del Sole Milano-Napoli in direzione nord. Un pullman in sosta ha preso improvvisamente fuoco, rendendo necessaria l’evacuazione dell’area di servizio. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

L’incendio improvviso: a fuoco la parte posteriore del pullman

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è scoppiato nella parte posteriore del mezzo, causando gravi danni strutturali. Al momento del rogo né il conducente né i passeggeri si trovavano a bordo, evitando così il rischio di feriti o intossicati.

Le cause che hanno dato origine alle fiamme sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Autogrill evacuato per motivi di sicurezza

Le fiamme, ben visibili da tutta l’area di servizio, hanno generato un intenso fumo che ha invaso anche l’interno dell’Autogrill. In via precauzionale, la Polizia Stradale ha disposto l’evacuazione completa del locale, mentre i vigili del fuoco, intervenuti rapidamente con più mezzi, domavano il violento incendio.

Il conducente del pullman si trovava all’interno dell’Autogrill al momento dell’incendio, ma non ha riportato conseguenze.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto e domato nel giro di circa mezz’ora. Subito dopo, l’area è stata bonificata e riaperta al pubblico.

Nessun altro veicolo coinvolto

Nonostante il grande spavento tra i presenti, nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto nell’incendio. L’area è ora completamente sotto controllo, mentre continuano gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.