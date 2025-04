Un violento incidente stradale si è verificato lungo la Variante di Avellino, provocando il ferimento di tre persone. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, generando momenti di forte tensione tra i presenti.

Ragazza incastrata tra le lamiere: intervento dei soccorritori

Tra i feriti, una giovane ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei veicoli coinvolti. Per estrarla in sicurezza si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con tempestività utilizzando attrezzature da taglio e sollevamento.

Trasporto in ospedale e accertamenti della Polizia

Tutti i feriti sono stati affidati al personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’Ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti e trattamenti sanitari.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia di Stato, incaricata dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli agenti si sono occupati anche della gestione del traffico, che ha subito forti rallentamenti e disagi per diverse ore.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno ora valutando ogni elemento utile per determinare cause e responsabilità dell’incidente. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.