Attimi di grande tensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi in via Sandro Pertini, nel quartiere Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano, dove un incendio scoppiato in un’abitazione ha messo seriamente in pericolo la vita di una madre e dei suoi due figli piccoli.

Fiamme nell’appartamento: famiglia bloccata all’interno

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno dell’appartamento, sorprendendo i tre occupanti e impedendo loro di mettersi in salvo autonomamente. La madre e i due bambini sono rimasti intrappolati all’interno, mentre l’incendio minacciava di estendersi rapidamente ad altre parti dell’edificio.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Fondamentale è stato il rapido intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a penetrare nell’abitazione e a portare in salvo la donna e i due minori. L’allarme è scattato in tempo utile e ha permesso ai soccorritori di evitare conseguenze tragiche.

Palazzo evacuato per precauzione

In via precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.