Paura nella notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove un incendio ha devastato una concessionaria d’auto situata in via Circonvallazione. Le fiamme hanno completamente distrutto sei vetture in esposizione e causato gravi danni all’ingresso dell’attività commerciale.

L’allarme è scattato nelle prime ore della notte, quando alcuni residenti hanno segnalato un rogo in corso presso la struttura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti.

Indagini in corso: si cerca l’origine del rogo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento, non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa. Le verifiche sono affidate al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che sta analizzando i rilievi effettuati sul posto e visionando eventuali immagini di videosorveglianza.

Danni ingenti, comunità sotto shock

Il rogo ha causato danni ingenti alla struttura e ai veicoli coinvolti, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli operatori del settore. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi dalle indagini.