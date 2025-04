Nel primo pomeriggio di oggi un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di una fabbrica di solventi situata nell’area industriale di Pascarola, nel comune di Caivano. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno generato una densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo ed è risultata visibile anche a chilometri di distanza.

Le operazioni di spegnimento sono in corso

Immediatamente dopo l’allarme, sono giunti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, attualmente impegnati nel tentativo di domare il rogo. L’incendio ha interessato un capannone nella zona ASI (Area di Sviluppo Industriale) e, al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno innescato le fiamme. Pertanto, le autorità competenti stanno effettuando i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indicazioni della commissione straordinaria di Caivano

A seguito dell’incendio, la commissione straordinaria del Comune di Caivano ha diffuso un comunicato urgente rivolto alla popolazione. In particolare, si invita la cittadinanza a:

Tenere chiuse porte e finestre

Evitare di raccogliere i prodotti dell’orto

Limitare le uscite all’essenziale

Adottare ogni precauzione utile a evitare l’esposizione al fumo

La commissione ha inoltre reso noto che sta monitorando costantemente la situazione e che potrebbe adottare ulteriori misure nelle prossime ore, qualora la situazione lo richiedesse.

Preoccupazione anche nei comuni limitrofi

Nel frattempo, analoghe raccomandazioni sono state diffuse anche dai sindaci dei comuni limitrofi, tra cui Marcianise, in provincia di Caserta, e Frattamaggiore, che si trovano nelle vicinanze della zona interessata dal rogo. Di conseguenza, l’attenzione resta alta in tutta l’area nord della provincia di Napoli, dove la nube nera si è rapidamente propagata a causa delle condizioni atmosferiche.

Impatti ambientali e possibili rischi per la salute

Considerando che l’incendio ha coinvolto una fabbrica contenente materiali chimici, le preoccupazioni legate alla qualità dell’aria e agli eventuali rischi per la salute pubblica sono in crescita. In questo senso, le autorità sanitarie locali stanno effettuando analisi ambientali per valutare la presenza di sostanze tossiche nell’atmosfera e fornire raccomandazioni aggiornate alla popolazione.