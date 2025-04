Un drammatico incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri una azienda agricola situata in via Fontanelle, ad Airola, provocando gravi danni strutturali e la morte di numerosi animali. L’azienda colpita è quella di Antonio Massaro, noto allevatore della zona.

Il bilancio dell’incendio: 500 rotoballe e decine di animali morti

Secondo quanto emerso, il bilancio del rogo è pesantissimo: 500 rotoballe di fieno sono andate completamente distrutte, collocate all’interno di tre capannoni. Accanto alle rotoballe, in un recinto adiacente, si trovavano anche 60 agnelli e 4 mucche, tutti deceduti a causa dell’intenso calore e del fumo.

Intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco dopo le 16:00. Vista l’entità del rogo, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Bonea, sono intervenute anche tre squadre aggiuntive provenienti dal Comando Provinciale di Benevento. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alle 20:30, quando le fiamme sono definitivamente domate.

Indagini in corso: ancora ignote le cause

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che insieme ai Vigili del Fuoco stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, si ipotizza un corto circuito partito da uno dei capannoni, ma i primi accertamenti non hanno riscontrato guasti evidenti, né tracce di liquidi infiammabili o altri inneschi sospetti.