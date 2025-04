L’estate si avvicina e molti già sognano una vacanza rilassante, ma il costo può essere un ostacolo. Fortunatamente, anche per il 2025 l’INPS ha previsto un bonus vacanze che permette a pensionati e alle loro famiglie di godersi un soggiorno completamente o parzialmente rimborsato.

Chi può richiedere il Bonus Vacanze 2025?

Il bonus è destinato a determinate categorie di pensionati, in particolare:

Pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Pensionati del Fondo Postelegrafonici

Anche i coniugi e i figli conviventi con disabilità possono beneficiare del contributo. Tuttavia, ogni famiglia può usufruire di un solo bonus, anche se entrambi i coniugi ne hanno diritto.

Importo del Bonus: Quanto si può ottenere?

L’INPS eroga un contributo che varia in base alla durata della vacanza:

800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni e 14 notti

L’importo effettivo dipende dall’ISEE del nucleo familiare e copre le spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuali escursioni organizzate. La percentuale di rimborso varia come segue:

100% per ISEE fino a 8.000 euro

95% per ISEE tra 8.001 e 16.000 euro

90% per ISEE tra 16.001 e 24.000 euro

85% per ISEE tra 24.001 e 32.000 euro

80% per ISEE tra 32.001 e 40.000 euro

75% per ISEE tra 40.001 e 48.000 euro

70% per ISEE tra 48.001 e 56.000 euro

65% per ISEE superiore a 56.000 euro

Come presentare la domanda?

Le richieste per il Bonus Vacanze 2025 devono essere inviate telematicamente tramite il portale INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. È fondamentale rispettare le scadenze per non perdere l’opportunità.

Dove si può usare il Bonus Vacanze?

Il contributo può essere utilizzato per soggiorni in Italia o all’estero e, novità di quest’anno, anche per le crociere. Non sono invece ammessi tour itineranti.