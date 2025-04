Dal 10 febbraio 2025, è possibile richiedere un voucher da 200 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (TPL) in Veneto. L’iniziativa, promossa dalla Regione Veneto, sarà attiva fino alle ore 12:00 del 31 agosto 2025.

Chi può richiederlo

Il contributo è destinato a:

Cittadini maggiorenni residenti in Veneto, intestatari di un veicolo (auto o moto);

Familiari maggiorenni appartenenti allo stesso stato di famiglia e in possesso di patente di guida.

È importante evidenziare che ciascun beneficiario potrà richiedere un solo voucher. Tuttavia, qualora il richiedente sia proprietario di più veicoli, è ammessa la possibilità di ottenere fino a due voucher, purché le condizioni siano rispettate.

Modalità di utilizzo

Il buono può essere impiegato per acquistare abbonamenti annuali al servizio TPL gestito da Busitalia Veneto. Per fare un esempio concreto, l’abbonamento urbano ordinario TU1 per il Comune di Padova, normalmente pari a 418 euro, potrà essere acquistato a 218 euro grazie al contributo regionale.

Tuttavia, va specificato che:

Il voucher non è frazionabile su più abbonamenti;

Non è rimborsabile: se l’importo dell’abbonamento è inferiore a 200 euro, la differenza non potrà essere utilizzata in altro modo;

Non è cumulabile con altri bonus concessi da Stato, enti pubblici o dalla stessa Regione Veneto.

Altri bonus trasporto attivi in Italia

Piemonte

Anche la Regione Piemonte ha previsto una misura simile. In particolare, viene offerto un voucher da 100 euro destinato all’acquisto o al rimborso di abbonamenti “annuali” o “plurimensili studenti” per il TPL, sia su gomma che su ferro, incluse le acque interne (es. Lago Maggiore).

Questa agevolazione è rivolta ai proprietari di veicoli diesel di classe Euro 3, 4 o 5. Le domande sono aperte fino alle ore 16 del 30 aprile 2025, con una seconda finestra prevista a partire dal 1° agosto 2025.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna prosegue il programma “Salta su! A scuola in treno e bus”, che prevede abbonamenti gratuiti per studenti per il tragitto casa-scuola. Sebbene le domande per l’anno scolastico 2024/25 siano attualmente chiuse, si prevede una riapertura in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Umbria

La Regione Umbria, invece, sostiene il diritto alla mobilità degli studenti universitari. In particolare, offre un bonus di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti TPL, riservato agli studenti dell’Università di Perugia.

Ulteriori agevolazioni da enti bilaterali

Infine, numerosi enti bilaterali – ovvero organismi paritetici tra sindacati e imprese – stanno introducendo incentivi per i lavoratori dipendenti. Tali bonus possono includere sconti sugli abbonamenti TPL, rimborso spese e agevolazioni su servizi di mobilità sostenibile, a seconda del contratto collettivo applicato.