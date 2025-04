Il Bonus Salute 2025 rappresenta un pacchetto di misure finalizzate a garantire un accesso più equo e sostenibile ai servizi sanitari, sia pubblici sia convenzionati. L’obiettivo principale di queste agevolazioni è quello di tutelare il benessere fisico e mentale dei cittadini, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica o sociale.

Cosa comprende il Bonus Salute 2025

Il termine “Bonus Salute” non indica un solo beneficio, bensì un insieme articolato di strumenti fiscali, economici e assistenziali. Tra i principali interventi previsti per l’anno in corso, si segnalano:

Detrazioni fiscali per spese sanitarie

Bonus psicologo

Agevolazioni per persone con disabilità

Esenzione dal ticket sanitario

Esenzione dal ticket per il Pronto Soccorso

Bonus latte artificiale

Visite specialistiche intramoenia gratuite

Diagnostica preventiva gratuita

Bonus per soggetti celiaci

Questi strumenti, seppur diversi tra loro, condividono l’obiettivo comune di rendere il diritto alla salute effettivamente accessibile a tutti, superando le barriere economiche e burocratiche che spesso limitano l’accesso alle cure.

Detrazioni fiscali per spese sanitarie

Uno degli strumenti più diffusi all’interno del Bonus Salute è la possibilità di detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno. Questo beneficio riguarda sia le spese effettuate direttamente dal contribuente sia quelle sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra le spese detraibili:

Farmaci da banco e prescrivibili

Dispositivi medici certificati

Visite specialistiche ed esami diagnostici

Interventi chirurgici

Protesi dentarie, oculari, fonetiche

Apparecchi ortopedici e ausili per la deambulazione

È importante precisare che, nonostante la Legge di Bilancio 2025 abbia introdotto un tetto per le detrazioni di alcune tipologie di spesa per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro, tale limite non si applica alle spese sanitarie, che rimangono integralmente detraibili.

Inoltre, tra le novità degli ultimi anni consolidate anche per il 2025, figurano le detrazioni per l’acquisto di:

Mascherine FFP2 e FFP3 (purché riconosciute come dispositivi medici)

Tamponi rapidi e molecolari

Tamponi autodiagnostici, se accompagnati da documentazione attestante la marcatura CE

Bonus psicologo 2025

Confermato anche per quest’anno, il Bonus Psicologo è un contributo economico finalizzato a sostenere le spese per sedute di psicoterapia con professionisti regolarmente iscritti all’albo.

L’importo riconosciuto varia in base all’ISEE del richiedente:

Fino a 1.500 euro per ISEE fino a 15.000 euro, Fino a 1.000 euro per ISEE tra 15.001 e 30.000 euro, Fino a 500 euro per ISEE tra 30.001 e 50.000 euro

Va sottolineato che i fondi disponibili sono limitati e vengono erogati fino a esaurimento, secondo una graduatoria nazionale che tiene conto del valore ISEE. La data di apertura delle domande sarà comunicata nei prossimi mesi tramite i canali ufficiali dell’INPS.

Agevolazioni per disabili

All’interno del Bonus Salute, particolare attenzione è rivolta alle persone con disabilità. Oltre alle detrazioni ordinarie già previste per la popolazione generale, i cittadini disabili possono beneficiare di:

Detrazioni fiscali maggiorate per spese mediche e assistenza

Agevolazioni sull’acquisto di veicoli e carburante

Bonus per ausili tecnici e informatici

Accesso facilitato al bonus sociale per luce, gas e acqua

Inoltre, per le persone con disabilità grave è prevista una detrazione specifica per l’assistenza personale, a supporto dell’autonomia e della vita quotidiana.

Esenzione dal ticket sanitario

L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario costituisce una delle agevolazioni più importanti per i cittadini con basso reddito o affetti da patologie croniche. Le categorie che possono accedere a questa misura includono:

Soggetti con reddito basso o nullo

Minori e over 65 in condizioni di disagio

Donne in gravidanza

Pazienti con patologie croniche o invalidità riconosciute

Persone in fase di diagnosi precoce per malattie gravi (es. tumori, HIV)

È possibile richiedere l’esenzione presso il proprio medico di base o direttamente all’ASL, presentando la documentazione necessaria.

Esenzione dal ticket Pronto Soccorso

Nel caso di accesso al Pronto Soccorso, se non sussistono motivi di urgenza (codice bianco), viene normalmente richiesto il pagamento di un ticket, il cui importo varia a seconda della Regione.

Tuttavia, sono previste esenzioni nei seguenti casi:

Accesso su richiesta del medico curante o del pediatra

Minori di 14 anni

Esenzione già riconosciuta per patologia o condizione economica

Ricovero o osservazione breve intensiva a seguito della visita

Bonus latte artificiale

Introdotto dal Decreto 31 agosto 2021 e confermato anche per il 2025, il Bonus Latte Artificiale è riservato alle madri impossibilitate ad allattare per ragioni mediche documentate.

L’agevolazione consiste in un contributo fino a 400 euro l’anno, erogato in funzione delle risorse regionali e riservato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro. La patologia deve essere certificata da un medico specialista, pediatra o neonatologo.

Visite intramoenia gratuite in caso di ritardi

Un’opportunità poco conosciuta ma estremamente utile è la possibilità di effettuare visite specialistiche in regime intramoenia senza costi aggiuntivi, nel caso in cui il Servizio Sanitario Nazionale non sia in grado di garantire la prestazione entro i tempi massimi previsti.

In queste circostanze, il cittadino ha diritto a ottenere la visita privatamente, ma a carico del SSN, sostenendo eventualmente soltanto il costo del ticket ordinario.

Bonus celiaci e diagnosi precoce gratuita

Tra le misure previste, continua anche per il 2025 il Bonus per soggetti affetti da celiachia, finalizzato all’acquisto di alimenti privi di glutine, con importi variabili in base all’età e alla Regione.

In aggiunta, in molte Regioni italiane è garantito l’accesso gratuito a programmi di diagnosi preventiva, fondamentali per la salute pubblica, come screening per il tumore al seno, al colon-retto e alla cervice uterina.

Chi ha diritto al Bonus Salute 2025

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bonus Salute 2025 i cittadini italiani o residenti in Italia che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Reddito o ISEE entro determinati limiti

Presenza di patologie croniche o disabilità

Situazioni familiari particolari (es. gravidanza, minori a carico)

Esigenze psicologiche o di salute mentale