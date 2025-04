Se desideri conseguire la patente o la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per esercitare la professione di autotrasportatore su strada, in Friuli Venezia Giulia hai la possibilità di accedere a contributi che coprono parte dei costi per la frequenza dei corsi. La regione ha infatti attivato due distinti bandi che possono rappresentare una grande opportunità per chi intende intraprendere una carriera nel settore del trasporto merci o persone.

Bandi per il Bonus Patente in Friuli Venezia Giulia

I contributi previsti dalla regione Friuli Venezia Giulia sono finalizzati a supportare la frequenza dei corsi per il conseguimento della CQC. I due bandi attivi sono:

Bando Ordinario CQC: destinato a chi desidera conseguire la CQC merci o persone, o estendere la CQC a una delle categorie di patenti (C, CE, D, DE, E).

Bando TPL: specificamente rivolto a chi vuole conseguire la CQC persone o estendere una CQC merci già in possesso, con un focus particolare sui lavoratori da impiegare nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) regionale.

Entrambi i bandi prevedono la possibilità di combinare i contributi regionali con altri benefici statali, purché la somma complessiva non superi il 100% della spesa sostenuta.

Bando Ordinario CQC: Requisiti e Dettagli

Il Bando Ordinario CQC è riservato a cittadini che soddisfano determinati requisiti. Ecco cosa serve per poter presentare domanda:

Essere disoccupati o inoccupati (presentando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità a lavorare – DID), o non disoccupati (inclusi studenti o chi non ha presentato la DID).

Avere almeno 18 anni di età.

Essere residenti da almeno 5 anni nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Possedere l’idoneità psicofisica alla guida.

Contributo previsto:

Il contributo massimo è pari a 3.500 euro per ogni richiedente.

Per disoccupati o inoccupati, il contributo copre l’80% della spesa effettivamente sostenuta.

Per i soggetti occupati, il contributo copre il 50% della spesa.

La domanda per il Bando Ordinario CQC deve essere presentata online entro le ore 24 del 31 luglio 2025. Per maggiori dettagli sui documenti da allegare e sulle modalità di richiesta, si rimanda al bando ufficiale.

Bando TPL: Opportunità per il Settore del Trasporto Pubblico Locale

Il Bando TPL è stato creato per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) e offre un contributo per il conseguimento della CQC persone. Anche in questo caso, il bando prevede requisiti specifici:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di un paese non UE con regolare permesso di soggiorno per attività lavorativa in Italia.

Essere disoccupati, inoccupati, o non disoccupati.

Avere almeno 21 anni di età.

Non essere obbligatoriamente residenti nel Friuli Venezia Giulia.

Avere l’idoneità psicofisica alla guida.

Essere in possesso di un diploma di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Non avere condanne penali passate in giudicato.

Contributo previsto:

Il contributo massimo per il Bando TPL è pari a 4.000 euro per ogni richiedente.

50% della spesa verrà erogato anticipatamente, prima che venga conseguita la CQC persone.

Il restante 50% della spesa verrà erogato successivamente, a condizione che entro il 30 settembre 2027 il richiedente abbia conseguito la CQC persone e firmato un contratto di lavoro subordinato con un’azienda del TPL regionale.

Anche in questo caso, le domande vanno inviate online entro il 31 luglio 2025. Il bando fornisce anche indicazioni su documenti e procedure da seguire.

Bonus Patente da ATM o Ebilog: Alternative Nazionali per Chi Non Risiede in Friuli Venezia Giulia

Chi non è residente in Friuli Venezia Giulia, o chi non può accedere ai bandi regionali per altre motivazioni, ha comunque delle opportunità di sussidio per conseguire la patente professionale. Alcuni esempi di contributi includono:

ATM (Azienda Trasporti Milano): L’ATM offre un programma che consente di ottenere gratuitamente le patenti D e CQC. Per partecipare, è necessario:

Avere una patente B valida.

Essere maggiorenni (almeno 21 anni).

Superare il processo di selezione.

Conseguire i titoli entro il termine previsto.

Il contributo può arrivare fino a 2.500 euro, a copertura delle spese sostenute per il conseguimento della patente.

EBILOG (Ente Bilaterale Nazionale del Settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica): Questo ente offre un contributo alle aziende per il pagamento dei corsi di patente professionale dei propri dipendenti. Il contributo copre la spesa sostenuta fino a un massimo di 3.500 euro, ma non è cumulabile con altri benefici ricevuti per lo stesso titolo.

Le domande per il contributo Ebilog vanno inviate entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente tramite il sito ufficiale www.ebilog.it

.