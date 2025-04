In un contesto economico dove per molti giovani l’ingresso nel mondo del lavoro resta un percorso complesso, l’iniziativa lanciata da ING rappresenta una novità significativa. La banca ha deciso di offrire ai propri stagisti un compenso mensile di 1.500 euro netti, accompagnato da una serie di benefici che puntano a valorizzare il talento e a trattenere le competenze in Italia.

Una svolta nel panorama degli stage

Tradizionalmente, gli stage sono stati associati a rimborsi minimi e condizioni lavorative poco gratificanti. Tuttavia, ING ha scelto di cambiare rotta, introducendo un modello che riconosce concretamente il valore del tempo e dell’impegno dei giovani. Oltre alla retribuzione, infatti, il pacchetto prevede:

Smart working flessibile

Buoni pasto anche per chi lavora da remoto

Iniziative dedicate al benessere fisico e mentale

Questi elementi, presi insieme, delineano un vero e proprio esempio di welfare aziendale applicato fin dal primo approccio con l’azienda.

Prospettive dopo lo stage: un contratto stabile e ben retribuito

La proposta di ING non si esaurisce con il periodo di tirocinio. I giovani che si distingueranno durante lo stage avranno la possibilità di essere assunti con un contratto che prevede:

Retribuzione mensile netta di circa 2.000 euro

Polizza sanitaria

Contributi aggiuntivi al fondo pensione

Questo pacchetto di inserimento si distingue per essere uno dei più competitivi nel panorama nazionale, soprattutto per chi è alla ricerca di un primo impiego stabile e dignitoso.

Come partecipare alla selezione

È importante sottolineare che l’iniziativa non è aperta a tutti. Le candidature sono a numero chiuso e rivolte a un gruppo selezionato di giovani. Per accedere al programma è necessario affrontare un percorso di selezione che dura complessivamente circa otto ore, suddivise tra test e colloqui individuali.

Nonostante il tempo richiesto sia relativamente breve, il processo risulta intenso e altamente selettivo. Tuttavia, per chi supera con successo le prove, si apre la possibilità di accedere a un’esperienza formativa retribuita tra le più interessanti attualmente disponibili in Italia.

Dove trovare il bando e inviare la candidatura

Per partecipare, è consigliabile monitorare costantemente i seguenti canali:

La sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di ING

Portali di ricerca lavoro come LinkedIn, Indeed e JobTeaser

Siti informativi come QuiFinanza, che hanno diffuso per primi la notizia

Poiché i posti disponibili sono limitati, è fondamentale agire rapidamente. Preparare in anticipo un curriculum aggiornato e una lettera di motivazione mirata può fare la differenza in fase di selezione.