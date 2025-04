Nel 2025 non esiste alcun bonus matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano. Nonostante ogni anno riaffiori la notizia di un presunto incentivo per chi si sposa, attualmente non c’è alcun contributo economico previsto solo per il fatto di convolare a nozze.

La verità sul bonus matrimonio religioso: la proposta della Lega è ferma dal 2022

L’unico tentativo concreto di introdurre un bonus matrimonio religioso risale al 2022, quando la Lega propose un incentivo per le giovani coppie under 35 con ISEE inferiore a 23.000 euro. Il bonus poteva arrivare fino a 20.000 euro in 5 anni, ma solo per chi sceglieva il matrimonio in chiesa.

La proposta sollevò forti polemiche e l’ipotesi di estendere il bonus anche ai matrimoni civili non bastò a renderla effettiva. Il provvedimento fu abbandonato e non è più stato ripreso in alcun disegno di legge recente.

Quali agevolazioni sono disponibili per le coppie che si sposano nel 2025?

Anche se non esiste un bonus diretto per il matrimonio, le giovani coppie possono comunque usufruire di altri benefici economici e fiscali, soprattutto in ambito abitativo, lavorativo e familiare.

1. Congedo matrimoniale Inps

Chi non ha un datore di lavoro che riconosce il congedo matrimoniale retribuito, può richiedere un bonus matrimonio Inps. Si tratta di una indennità pari a 7 giorni lavorativi, destinata a:

Operai, apprendisti, marittimi e lavoratori a domicilio non occupati;

Disoccupati che abbiano lavorato almeno 15 giorni nei 90 precedenti le nozze;

Lavoratori assenti per malattia;

Richiesta entro 1 anno dalla data del matrimonio/unione civile.

2. Congedo matrimoniale retribuito da contratto

Molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) prevedono il congedo matrimoniale retribuito per una durata di 15 giorni di calendario, che spesso viene usato per il viaggio di nozze.

Agevolazioni casa e mutui per le coppie nel 2025

3. Bonus ristrutturazioni 2025

Le coppie che ristrutturano casa possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, fino a 96.000 euro per la prima casa. Questo bonus non è riservato ai soli sposi, ma rappresenta un’opportunità concreta per chi sta costruendo una vita insieme.

4. Bonus mobili 2025

Chi accede al bonus ristrutturazione può ottenere anche il bonus mobili, con detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Include arredi e grandi elettrodomestici per la casa ristrutturata.

5. Mutuo prima casa per giovani coppie

Nel 2025 è attivo il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, gestito da Consap e garantito dallo Stato. Le giovani coppie (anche non sposate) con ISEE idoneo e senza altri immobili possono ottenere un mutuo agevolato con copertura fino al 50% della quota capitale.