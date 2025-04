Il Bonus nuovi nati da 1000 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 rappresenta una misura fondamentale per incentivare la natalità e sostenere economicamente le famiglie. Con la circolare INPS n. 76/2025, i requisiti di accesso al bonus sono stati ampliati, rendendo l’agevolazione più inclusiva e conforme ai principi europei di uguaglianza.

Novità: Più beneficiari per il Bonus

Una delle principali innovazioni riguarda l’estensione del bonus anche ai cittadini extracomunitari titolari di permessi di soggiorno validi almeno un anno. Inizialmente, infatti, la legge limitava il beneficio a specifiche categorie di stranieri. Con questa apertura, molte più famiglie regolarmente presenti in Italia potranno ricevere il contributo.

Inclusi i titolari di protezione internazionale

La circolare INPS chiarisce che anche i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria hanno pieno diritto al bonus. Queste categorie sono ora equiparate ai cittadini italiani, come stabilito dall’articolo 27 del d.lgs. 251/2007 e dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Fondamento giuridico europeo

Il provvedimento si ispira direttamente alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che vieta discriminazioni nelle prestazioni sociali basate sulla nazionalità, purché il richiedente abbia un permesso di soggiorno di almeno un anno.

Quali permessi di soggiorno danno diritto al Bonus nuovi nati

Per ottenere il Bonus, è necessario essere titolari di uno dei seguenti permessi, con validità pari o superiore a un anno:

Permesso per lavoro subordinato o autonomo, Permesso per ricerca, Permesso per cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis T.U. Immigrazione), Permesso di protezione internazionale

Importante: Non serve un permesso permanente, ma è essenziale che garantisca una sufficiente stabilità in Italia.

Altri requisiti per ottenere il Bonus

Oltre al permesso di soggiorno, il richiedente deve soddisfare altri criteri:

Residenza in Italia: Continuativa dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare fino alla domanda.

ISEE minorenni: Non superiore a 40.000 euro annui. Si ricorda che l’Assegno Unico e Universale è escluso dal calcolo dell’ISEE.

Termini di presentazione: La domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso del bambino nella famiglia.

Un passo avanti verso l’uguaglianza

Il miglioramento del Bonus nuovi nati è anche il risultato dell’impegno dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha evidenziato l’illegittimità dell’esclusione dei titolari di protezione internazionale.

L’INPS, accogliendo queste osservazioni, ha adottato una linea più inclusiva, riaffermando il principio di parità di trattamento a beneficio di tutte le famiglie, indipendentemente dalla nazionalità.