Il nuovo Bonus da 200 euro introdotto dal Decreto Bollette 2025 è una vera sorpresa per molte famiglie italiane. Approvato definitivamente dal Senato con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto, il provvedimento è ora legge dopo il via libera della Camera del 16 aprile 2025.

Cosa prevede il Decreto Bollette 2025

In un momento di forte preoccupazione per l’aumento dei costi energetici, il Decreto Bollette rappresenta un passo concreto nella lotta contro il caro vita. Il pacchetto di misure vale circa 3 miliardi di euro e punta a:

Sostenere le famiglie con difficoltà economiche.

Supportare le imprese energivore.

Promuovere la transizione ecologica.

Una delle novità più attese è proprio il bonus energia di 200 euro, pensato per alleggerire il peso delle bollette.

Chi può richiedere il Bonus 200 euro 2025

Il Bonus 200 euro è destinato a:

Famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

Oltre 8 milioni di nuclei familiari potranno beneficiare di questa misura.

La somma sarà erogata direttamente in bolletta, senza la necessità di partecipare a click day o inviare domande complesse. Il meccanismo sarà gestito attraverso la piattaforma PagoPA, per garantire un accesso rapido e semplificato al contributo.

Quali documenti servono per ottenere il Bonus

Anche se l’erogazione sarà automatica per molti, è importante preparare alcuni documenti nel caso si rendesse necessaria una verifica o un’autocertificazione:

Documento d’identità valido.

Codice fiscale.

Certificazione ISEE aggiornata (inferiore a 25.000 euro).

Eventuale documentazione attestante la residenza anagrafica.

Consiglio: verifica che il tuo ISEE sia in corso di validità e aggiornato per evitare ritardi nell’accredito.

Altri aiuti per le imprese

Oltre al bonus per le famiglie, il decreto prevede:

Azzeramento della componente Asos sugli oneri di sistema per sei mesi per le imprese non domestiche in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW.

600 milioni di euro destinati al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili con contratti per differenza a due vie, promossi dal GSE.

Una visione a lungo termine

Il Decreto Bollette 2025 non è solo un aiuto immediato contro il caro energia, ma anche un investimento nel futuro:

Incentiva le comunità energetiche.

Sostiene le energie rinnovabili.

Mira a costruire un sistema energetico più sostenibile e resiliente.

Grazie a questo approccio integrato, l’Italia si avvia verso una transizione ecologica concreta, mirando a garantire energia accessibile e stabile per tutti.