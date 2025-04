Buone notizie per i proprietari di case con giardini o terrazze: anche nel 2025 è possibile beneficiare del bonus verde, con una detrazione fiscale fino a 1.800 euro. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2024 per interventi di sistemazione del verde privato e si applica alla dichiarazione dei redditi dell’anno in corso.

Cos’è il Bonus Verde?

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% su un massimo di 5.000 euro di spesa per ogni immobile ad uso abitativo. Tradotto in cifre, significa uno sconto sull’Irpef fino a 1.800 euro, da ripartire in 10 rate annuali da 180 euro.

L’incentivo è stato pensato per favorire la riqualificazione delle aree verdi, abbellendo e valorizzando giardini, balconi, terrazze e cortili.

Chi ha diritto al bonus nel 2025?

Nel 2025 possono accedere al bonus:

Coloro che hanno sostenuto spese nel 2024 per lavori rientranti nell’agevolazione;

I proprietari di immobili a uso abitativo (anche seconde case);

I condomìni, per interventi su parti comuni condominiali;

I titolari di diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, ecc.).

Sono esclusi gli immobili a uso commerciale o professionale. Per quelli a uso promiscuo (abitazione + ufficio), la detrazione è del 18%.

Quali interventi rientrano nel bonus verde?

Per beneficiare del bonus, gli interventi devono essere innovativi o migliorativi rispetto allo stato originario. Ecco i lavori ammessi:

Sistemazione e realizzazione di giardini privati;

Creazione di giardini pensili o coperture a verde;

Installazione di impianti di irrigazione o pozzi;

Progetti di pergolati e fioriere fisse su terrazzi e balconi;

Rimozione e sostituzione di elementi fissi obsoleti.

Esclusi invece:

Interventi di manutenzione ordinaria senza innovazioni;

Spese non documentate o lavori fai da te.

Come ottenere il bonus verde nel 2025?

Per avere diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi 2025, occorre:

Pagare con mezzi tracciabili (bonifico, carta, ecc.);

Conservare le fatture o ricevute fiscali dei lavori;

Compilare un’autocertificazione con l’elenco delle spese;

Indicare l’importo nel modello 730, quadro E, codice 12.

La detrazione viene erogata in dieci quote annuali di pari importo, quindi chi ha speso 5.000 euro nel 2024 riceverà 180 euro all’anno dal 2025 al 2034.

Riepilogo del Bonus Verde

Caratteristica Dettagli

Detrazione 36% su un massimo di 5.000 euro

Risparmio massimo 1.800 euro

Periodo di recupero 10 anni (rate annuali)

Spese ammissibili Aree verdi, giardini, terrazze, pergolati

Immobili interessati Solo a uso abitativo

Modalità di pagamento Solo con mezzi tracciabili

Dichiarazione dei redditi Modello 730, quadro E, codice 12