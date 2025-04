Viviamo in un’epoca di grande incertezza, dove ogni aspetto della vita può cambiare improvvisamente. Che si tratti della perdita del lavoro, di una malattia, di un lutto o di una separazione, le certezze su cui ci si basava possono svanire in un attimo. In questo contesto, avere un impiego stabile rappresenta non solo una fonte di reddito, ma anche un’ancora di sicurezza psicologica.

Non sorprende, quindi, che sempre più persone siano alla ricerca di informazioni sul bonus disoccupati 2025, un sostegno economico che può offrire un po’ di sollievo in un periodo difficile. In questo articolo vi spieghiamo cos’è il bonus disoccupati da 1000 euro, quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare domanda.

Cos’è il bonus disoccupati da 1000 euro

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il bonus disoccupati non è erogato dall’INPS, bensì dal Fondo FormaTemp, un ente che gestisce i fondi destinati alla formazione e al sostegno dei lavoratori in somministrazione.

Questo bonus è conosciuto come SAR – Sostegno al Reddito ed è un’erogazione una tantum rivolta ai lavoratori interinali che si trovano in stato di disoccupazione. L’importo può variare: 1000 euro o 780 euro, a seconda dei requisiti soddisfatti dal richiedente.

Chi può richiedere il bonus disoccupati: tutti i requisiti aggiornati

Per ottenere il bonus da 1000 euro è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Essere disoccupati da almeno 45 giorni

Aver lavorato in somministrazione per almeno 110 giorni nei 12 mesi precedenti

Chi invece ha lavorato per almeno 90 giorni in somministrazione (sempre nei 12 mesi precedenti) ha diritto a un bonus ridotto, pari a 780 euro.

Un altro requisito fondamentale è aver rispettato la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro), prevista dal Contratto Collettivo Nazionale delle Agenzie per il Lavoro.

Come fare domanda per il bonus disoccupati

La domanda va presentata tramite la piattaforma FTWeb del Fondo FormaTemp, ma solo a partire dal 106° giorno dalla fine del rapporto di lavoro. È importante rispettare questa tempistica per non perdere il diritto al bonus.

Sul portale sarà possibile:

Registrarsi e accedere con le proprie credenziali

Verificare i requisiti

Inviare la documentazione richiesta

Si consiglia di avere a disposizione tutti i contratti precedenti e i documenti che attestano lo stato di disoccupazione.