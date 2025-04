Nel corso del 2025, le famiglie italiane possono beneficiare di nuove misure economiche pensate per incentivare la natalità. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il Bonus Nuovi Nati, un contributo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

In parallelo, anche alcune Regioni, come la Campania, hanno deciso di affiancare interventi locali mirati, al fine di ampliare il sostegno economico alle famiglie. Sommando i contributi statali e regionali, i nuclei familiari possono ottenere un aiuto complessivo fino a 1.600 euro.

Bonus Nuovi Nati: caratteristiche principali

Il Bonus Nuovi Nati rappresenta una misura nazionale gestita dall’INPS e destinata a tutti i cittadini che rispettano specifici requisiti. La recente circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025 ha chiarito le modalità di accesso e presentazione della domanda.

Requisiti per accedere al bonus:

Cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria con permesso di soggiorno di lungo periodo;

Residenza in Italia;

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

È importante sottolineare che la domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale INPS, utilizzando il servizio online dedicato. Tuttavia, il servizio non è ancora attivo: sarà la stessa INPS a comunicare l’avvio ufficiale tramite un apposito messaggio.

Inoltre, per le nascite o adozioni avvenute prima del rilascio del nuovo servizio, la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS.

L’erogazione dell’importo avverrà mediante accredito su IBAN fornito dal richiedente oppure tramite bonifico domiciliato.

Il voucher della Regione Campania: un ulteriore contributo da 600 euro

In aggiunta al bonus statale, la Regione Campania ha attivato un’ulteriore misura di sostegno: un voucher da 600 euro destinato alle madri di figli nati dal secondo in poi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Questo contributo è finalizzato esclusivamente all’acquisto di prodotti per la prima infanzia, tra cui latte in polvere, pannolini, biberon, pappe, indumenti e accessori.

Condizioni per beneficiare del voucher:

Residenza in Campania;

Nascita successiva al primo figlio;

ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il voucher ha una validità di un anno dalla data di attivazione e può essere utilizzato più volte, esclusivamente presso esercenti convenzionati con la Regione Campania.

Cumulabilità con altre misure

Il Bonus Nuovi Nati è compatibile sia con l’Assegno Unico Universale che con eventuali contributi regionali o comunali, a condizione che siano previsti per la medesima finalità. Pertanto, una famiglia residente in Campania che rientri nei requisiti previsti può ottenere complessivamente 1.600 euro tra bonus statale e voucher regionale, oltre all’assegno mensile per i figli a carico.

Verificare le misure regionali

Infine, è opportuno ricordare che non solo la Campania, ma anche altre Regioni italiane stanno adottando misure locali a sostegno delle famiglie. Per questo motivo, si consiglia di consultare il sito ufficiale della propria Regione di residenza, al fine di verificare la presenza di iniziative simili e la possibilità di cumularle con il contributo INPS.