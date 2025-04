Un nuovo Bonus da 850 euro al mese è stato introdotto per garantire un’assistenza qualificata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti. Questa misura rappresenta un’integrazione all’indennità di accompagnamento e ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare, offrendo un aiuto concreto alle persone più fragili.

A chi spetta il Bonus Anziani?

Il Bonus è destinato agli anziani over 80 che si trovano in condizioni di non autosufficienza e necessitano di assistenza continua. Per accedere al contributo, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, tra cui la dimostrazione del bisogno assistenziale e il rispetto dei parametri economici previsti.

Come può essere utilizzato l’importo?

L’importo di 850 euro deve essere impiegato esclusivamente per coprire le spese di assistenza. Questo significa che il denaro potrà essere utilizzato per:

Retribuire assistenti domiciliari regolarmente assunti

Acquistare servizi da imprese specializzate nell’assistenza non residenziale

L’obiettivo principale di questa misura non è solo il supporto economico agli anziani, ma anche la valorizzazione e la regolarizzazione del lavoro nel settore dell’assistenza, contrastando il fenomeno del lavoro in nero e garantendo una maggiore tutela per i lavoratori del comparto.