La Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, ha avviato un’iniziativa mirata a promuovere l’attività motoria tra i più giovani, attraverso l’erogazione di voucher sportivi del valore di 500 euro. Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’adozione di stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e sostenere le famiglie nella pratica sportiva dei figli.

A chi è rivolto il bonus sportivo della Regione Lazio

Possono accedere al contributo economico i giovani che rispettano i seguenti requisiti:

Età compresa tra 6 e 18 anni;

Residenza nella Regione Lazio;

Indicatore ISEE inferiore a 50.000 euro.

Inoltre, il bonus è esteso anche ai ragazzi con disabilità psicofisica, senza alcun vincolo di reddito.

Modalità di richiesta e scadenze

Le domande possono essere presentate fino alle ore 16:00 del 16 maggio 2025, esclusivamente online. Per inoltrare la richiesta, è necessario:

Accedere al sito ufficiale www.sportesalute.eu

;

Effettuare l’accesso tramite SPID, CIE o CNS;

Compilare il modulo di candidatura con i dati richiesti.

Ogni nucleo familiare può ottenere un solo voucher per figlio. Il contributo può essere utilizzato per frequentare corsi sportivi organizzati da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), o da Enti del Terzo Settore di ambito sportivo (ETS), operanti nel territorio laziale e regolarmente iscritti ai registri RASD e RUNTS.

Condizioni di utilizzo del voucher

Il corso sportivo scelto deve prevedere almeno otto ore di attività mensili, con termine delle attività previsto entro il 31 maggio 2026. Il voucher può essere utilizzato anche presso più associazioni, fino a un massimo di tre diverse strutture sportive.

L’iniziativa intende rafforzare il diritto allo sport come leva di inclusione sociale e prevenzione del disagio, valorizzando la pratica sportiva come strumento di benessere fisico e psicologico.

Il Comune di Roma attiva un ulteriore bonus sportivo per giovani e disabili

Parallelamente all’iniziativa regionale, anche il Comune di Roma Capitale ha approvato, per il terzo anno consecutivo, una delibera per l’erogazione di voucher sportivi comunali del valore di 500 euro.

In questo caso, i beneficiari sono:

Giovani tra i 5 e i 16 anni, con ISEE compreso tra 8.000 e 40.000 euro;

Persone con disabilità, senza limiti di età o reddito.

Tempistiche del bonus comunale

Nel mese di maggio 2025 si aprirà la fase di accreditamento per le associazioni sportive, che dovranno comunicare le discipline offerte e il numero di posti disponibili. A seguire, a partire da giugno 2025, le famiglie potranno inoltrare la richiesta attraverso un portale dedicato, scegliendo tra i corsi disponibili, suddivisi per disciplina sportiva e per municipio.