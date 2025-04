In un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sulle famiglie e sui pensionati, arriva un’importante iniziativa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’INPS: un bonus annuale di 350 euro per i pensionati con redditi bassi.

La misura è stata comunicata ufficialmente dall’INPS con il messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025, e si inserisce all’interno di un programma triennale di sostegno previsto dalla legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, articolo 7, commi 59-64.

A chi spetta il bonus pensionati da 350 euro

Il contributo è destinato ai residenti in Friuli Venezia Giulia che:

al 31 dicembre dell’anno precedente risultano titolari di una pensione INPS pari o inferiore al trattamento minimo;

percepiscono assegni sociali, pensioni di vecchiaia o di invalidità civile;

possiedono un ISEE valido non superiore a 15.000 euro.

Importante: non è necessaria alcuna domanda. Sarà l’INPS a individuare automaticamente i beneficiari, utilizzando i dati presenti in banca dati, e a comunicare il numero degli aventi diritto alla Regione.

Modalità e tempi di pagamento del bonus

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione nel mese di giugno e sarà accreditato con le stesse modalità della pensione mensile (su IBAN o tramite bonifico domiciliato).

La Regione si impegna a trasferire i fondi all’INPS almeno 15 giorni prima dell’erogazione, coprendo anche le spese di gestione e bonifico:

0,03 euro per accredito su conto corrente,

3,84 euro per bonifico domiciliato,

5,26 euro per ogni destinatario.

Un bonus esente da tasse

Essendo classificato come prestazione assistenziale, questo sussidio è esente da imposte sul reddito, offrendo un ulteriore vantaggio economico ai pensionati con minori possibilità.

Un aiuto silenzioso ma importante

Questa misura, poco pubblicizzata, rappresenta una concreta forma di sostegno per una fascia fragile della popolazione. Grazie alla collaborazione tra Regione e INPS, il bonus può raggiungere migliaia di cittadini senza burocrazia, con un processo semplice e automatizzato.