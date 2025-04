Il Bonus Verde è una misura fiscale che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazze e spazi verdi privati. Nonostante la sua scadenza formale al 31 dicembre 2024, è ancora fruibile nel 2025, ma soltanto per chi ha effettuato spese documentate nell’anno precedente.

In questa guida vedremo nel dettaglio:

Che cos’è il bonus verde e a quanto ammonta

Quali lavori rientrano nell’agevolazione

Chi può beneficiarne nel 2025

Come richiedere la detrazione

Le compatibilità con altri bonus

Le scadenze da tenere presenti

Cosa fare se hai speso nel 2024

Cos’è il bonus verde e quanto si può recuperare

Il bonus consiste in una detrazione fiscale del 36% su un massimo di 5.000 euro per immobile abitativo, ovvero fino a 1.800 euro di beneficio totale. L’importo viene suddiviso in dieci quote annuali da 180 euro ciascuna. È importante sapere che la detrazione spetta anche per immobili in comproprietà, mentre per le unità immobiliari ad uso promiscuo (abitazione e ufficio), il beneficio è ridotto al 50%.

Interventi ammessi: cosa rientra nel bonus verde

La detrazione si applica solo ad interventi migliorativi o innovativi degli spazi verdi. Nello specifico, sono ammessi:

Realizzazione o riqualificazione di giardini privati

Installazione di fioriere e pergolati fissi

Impianti di irrigazione

Giardini pensili e coperture a verde

Creazione di pozzi per irrigazione

Sono esclusi, invece, gli interventi effettuati in autonomia, quelli temporanei (come i vasi mobili) o la manutenzione ordinaria priva di migliorie strutturali.

Chi può richiedere il bonus nel 2025

Nel 2025 potranno usufruire della detrazione:

I contribuenti che hanno sostenuto spese documentate entro il 31 dicembre 2024

Coloro che stanno portando in detrazione rate residue di bonus richiesti negli anni precedenti (dal 2018 in poi)

Per esempio, chi ha eseguito lavori nel 2022 riceverà nel 2025 la terza delle dieci rate annuali.

Come si richiede il bonus verde

Per beneficiare della detrazione, è fondamentale seguire correttamente la procedura. Occorre:

Effettuare il pagamento con strumenti tracciabili, come bonifico, carta o assegno

Conservare le fatture con i dati completi dell’impresa esecutrice

Inserire la spesa nel modello 730, quadro E, codice 12

Redigere un’autocertificazione riepilogativa delle spese sostenute

In assenza di documentazione adeguata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe rifiutare la detrazione.

È compatibile con altri bonus edilizi?

Il bonus verde non può essere cumulato con altre detrazioni fiscali sulle stesse spese (es. bonus ristrutturazione o superbonus). Tuttavia, è compatibile con altre agevolazioni relative ad interventi diversi realizzati nello stesso immobile, purché ben distinti nella documentazione.

Tipologie di immobili ammessi

Il bonus è applicabile esclusivamente agli immobili a uso abitativo. Sono quindi esclusi uffici, negozi, magazzini o altre strutture non residenziali. Per immobili a uso promiscuo, la detrazione è concessa al 50% dell’importo spettante.

Detrazioni residue e calendario delle rate

Nel 2025, le detrazioni saranno così distribuite:

Settima rata per spese effettuate nel 2018

Sesta rata per lavori del 2019

Quinta rata per spese del 2020

Quarta rata per interventi del 2021

Terza rata per spese del 2022

Seconda rata per lavori del 2023

Prima rata per chi ha speso nel 2024

Cosa fare se hai speso nel 2024

Hai realizzato un giardino o riqualificato uno spazio verde nel 2024? Allora, nel 2025 potrai iniziare a recuperare la detrazione seguendo questi passaggi:

Conserva fatture e ricevute

Inserisci le spese nel modello 730/2025

Richiedi supporto a un CAF o al commercialista in caso di dubbi

Soltanto con una documentazione corretta e un’attenta compilazione potrai ottenere fino a 1.800 euro in dieci anni, sotto forma di sconto IRPEF.