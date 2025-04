I piccoli borghi italiani rappresentano da sempre il cuore pulsante della storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese. Tuttavia, negli ultimi anni, questi centri hanno affrontato un progressivo spopolamento, dovuto in gran parte alla migrazione dei giovani verso le grandi città in cerca di lavoro. Per contrastare questo fenomeno, molte Amministrazioni locali stanno adottando misure concrete e innovative.

In Toscana arriva il bonus casa fino a 5.000 euro

Il Comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, ha lanciato una lodevole iniziativa a sostegno del ripopolamento del borgo e dello sviluppo del territorio. Grazie ai fondi del PNRR e alle risorse comunali, l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Auriemma ha istituito due bonus economici destinati a chi sceglierà di trasferirsi stabilmente nel paese.

I dettagli dell’iniziativa: bonus affitto e acquisto casa

Sono due i voucher messi a disposizione:

Bonus affitto da 2.000 euro: riservato a chi si trasferisce da un altro Comune e stipula un contratto di locazione di almeno due anni a uso abitativo a Montecatini Val di Cecina.

Bonus acquisto casa da 5.000 euro: destinato a chi acquista un immobile nel borgo e mantiene la residenza per almeno cinque anni. A questi benefici si aggiunge anche l’esenzione dalla TARI per i primi tre anni.

Agevolazioni anche per nuove attività commerciali

L’incentivo non è solo residenziale: anche chi desidera avviare un’attività commerciale, soprattutto nel settore turistico, potrà accedere ai benefici previsti, contribuendo così alla crescita economica e sociale del territorio.

Incentivi per i residenti: restyling del centro storico

Il Comune non dimentica i suoi attuali abitanti. Sono infatti previsti bonus edilizi e esoneri fiscali per chi effettua interventi di recupero nel centro storico, tra cui:

Esonero dai diritti di segreteria per pratiche edilizie;

Bonus per eliminazione delle saracinesche metalliche;

Agevolazioni per la sostituzione di infissi in alluminio;

Contributi per il rifacimento delle facciate e l’abbattimento delle barriere architettoniche.