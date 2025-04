Una rivoluzione digitale al servizio dei cittadini lucani: dal 9 aprile 2025, la richiesta per accedere al Bonus Acqua della Regione Basilicata potrà essere presentata anche tramite WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. La novità è stata annunciata a Potenza dall’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, e dall’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello.

Come funziona la nuova procedura via WhatsApp

La semplificazione è resa possibile grazie alla piattaforma MIA – Municipio Intelligenza Artificiale, che guida l’utente passo dopo passo nell’inoltro della richiesta. Il processo è semplice e completamente digitale:

Salva il numero 3516747646 nella rubrica.

Avvia la chat su WhatsApp.

Scrivi “Acquedotto Lucano”.

Segui le istruzioni automatiche, inserendo i dati richiesti.

In alternativa, si può accedere anche tramite QR Code dedicato. Restano comunque validi i canali tradizionali: posta ordinaria, e-mail e PEC.

A chi è destinato il Bonus Acqua 2025

Il bonus è pensato per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, e punta a ridurre i costi in bolletta per i servizi idrici, fognari e di depurazione. L’agevolazione copre i primi 20 metri cubi annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare, incluse le quote fisse.

Nel 2024, il Bonus ha raggiunto oltre 35.000 famiglie, per un’erogazione totale superiore ai 3,5 milioni di euro.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Il Bonus Idrico non è solo una misura sociale, ma anche ambientale. È infatti finanziato attraverso le compensazioni ambientali per l’estrazione di idrocarburi, reinvestite dalla Regione Basilicata nel progetto “Energie rinnovabili per la sostenibilità del settore idrico lucano”. L’iniziativa prevede la realizzazione di tre impianti fotovoltaici, che produrranno 80 GWh l’anno, destinati a coprire il fabbisogno energetico degli impianti di Acquedotto Lucano.

L’assessore Mongiello: “Più vicini ai cittadini”

“Questo Bonus – ha ricordato l’assessore Laura Mongiello – è rivolto ai nuclei familiari più fragili, e riflette l’impegno della Regione a sostenere economicamente chi è in difficoltà. Puntiamo su trasparenza, velocità e semplicità per far sentire i cittadini supportati e accompagnati”.

Andretta: “Burocrazia ridotta, bollette più leggere”

“Semplificare è il nostro obiettivo – ha dichiarato Alfonso Andretta – con questa innovazione abbattiamo le barriere burocratiche e rendiamo il servizio idrico sempre più digitale e vicino alle persone. Una semplice chat basta per completare la pratica, senza file o documenti cartacei.”

Andretta ha anche sottolineato che, limitando i consumi a 20 metri cubi a persona, la bolletta può risultare praticamente gratuita, esclusa la tassazione, che resta in ogni caso applicata anche in assenza di consumo.