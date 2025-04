Una violenta esplosione ha scosso la notte di Santa Maria la Carità, danneggiando un’agenzia di pratiche auto in via Scafati. Il detonante è stato un’esplosione provocata da una bomba carta che ha colpito in pieno la struttura, danneggiando gravemente le serrande, l’ingresso e la tettoia dell’edificio. L’esplosione ha avuto anche un impatto su un’auto in transito, il cui parabrezza anteriore è stato danneggiato. Fortunatamente, il giovane conducente, un 20enne, è rimasto illeso.

La Dinamica dell’Esplosione

Secondo le prime ricostruzioni, la bomba carta è stata lanciata contro l’agenzia di pratiche auto, causando un’esplosione che ha provocato danni evidenti alla struttura. L’episodio si è verificato durante la notte, quando il locale era chiuso e privo di personale. La deflagrazione è stata così forte che ha danneggiato anche il parabrezza di un’auto che stava transitando nei pressi. La persona alla guida del veicolo, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, insieme ai colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Le Indagini in Corso

Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista. Le indagini sono in corso per determinare se l’esplosione sia stata un atto vandalico o se ci siano motivazioni più complesse dietro questo episodio. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ottenere maggiori informazioni.11