Un’operazione delle forze dell’ordine a Torre del Greco ha portato al sequestro di un furgone carico di rifiuti speciali e alla denuncia dei suoi occupanti. L’intervento è stato condotto dal nucleo ambiente ed ecologia della Polizia Municipale locale, sotto la direzione del dirigente Gennaro Russo e della coordinatrice Marianna Luciano. L’episodio si è verificato in via Litoranea, dove gli agenti hanno fermato il veicolo dopo averlo monitorato per diversi giorni.

L’operazione di controllo

Il furgone era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale, che avevano documentato il trasporto illecito di rifiuti da parte del veicolo. Nei giorni precedenti, infatti, il furgone era avvistato sversare rifiuti speciali lungo diverse aree del territorio comunale.

A bordo del mezzo si trovavano due soggetti: il conducente, non in grado di fornire la documentazione necessaria per giustificare il trasporto del carico, e un altro individuo che era già denunciato lo scorso maggio per lo stesso reato di trasporto illecito di rifiuti. Gli agenti, quindi, hanno proceduto a sequestrare il veicolo e il materiale trasportato, deferendo i responsabili alla giustizia.

Fuga e veicolo rubato

In un’altra operazione parallela, un’altra pattuglia della polizia municipale di Torre del Greco ha intercettato un veicolo che risultava rubato, come evidenziato dalla denuncia presentata il 28 marzo. Quando gli agenti hanno intimato l’alt, l’uomo alla guida ha tentato la fuga. La corsa è proseguita fino ad Ercolano, dove l’individuo ha infine abbandonato la vettura, riuscendo a eludere l’arresto. Il sospetto è comunque denunciato, e le indagini proseguono per rintracciarlo.