La Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha fermato due persone residenti ad Afragola accusate di aver commesso tre rapine a mano armata ai danni di distributori di carburante nei comuni di Afragola e Casoria, tra il 3 e il 15 aprile 2025.

Tre colpi in dodici giorni: agivano con arma da fuoco

I due rapinatori, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero fatto irruzione negli impianti armati di pistola, minacciando i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Le rapine, tutte avvenute in orario serale, hanno destato forte preoccupazione tra i gestori delle pompe di benzina della zona.

Indagini lampo grazie alle telecamere

La svolta è arrivata grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei distributori colpiti. Le immagini, incrociate con le informazioni raccolte sul territorio dagli agenti del Commissariato di Afragola, hanno permesso di identificare con certezza i due presunti autori dei colpi.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato al fermo dei due sospettati, sui quali ora pendono accuse gravi legate alla rapina aggravata e al porto illegale di arma da fuoco.