Un dramma ha sconvolto la comunità di Marigliano nel pomeriggio di ieri. Una bambina di otto anni è stata trovata senza vita in un appartamento situato all’interno del complesso “Condominio Residenza al Centro” in Corso Umberto I. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre pattuglie dei Carabinieri della stazione di Marigliano, coordinate dal comandante Raffaele Passaro. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, che si sono radunati nei pressi dell’edificio, alimentando ansia e speculazioni.

Il corpo della piccola è stato trasferito d’urgenza all’ospedale locale dal personale medico del 118. Secondo quanto riferito dalle autorità, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Tuttavia, per chiarire le esatte cause del decesso, l’autorità giudiziaria della Procura di Nola ha disposto l’esecuzione di un’autopsia.

Le indagini sono in corso: i militari della stazione di Marigliano stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita della bambina e comprendere cosa possa aver provocato questa tragedia.