Un incidente stradale dal bilancio miracoloso si è verificato lungo l’autostrada del Mediterraneo (A2), precisamente in prossimità dell’uscita di Eboli. Un’autocisterna che trasportava gasolio ha sbandato e colpito violentemente il guardrail. Nonostante la spettacolarità dell’incidente, il conducente del mezzo pesante è fortunatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Eboli, con ferite non gravi. Le sue condizioni, comunque, sono state monitorate dai sanitari, ma l’uomo sembra essere riuscito a salvarsi grazie anche alla tempestività dei soccorsi.

I Dettagli dell’Incidente sull’A2

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, quando l’autocisterna, a causa di cause ancora da verificare, ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro il guardrail. L’automezzo pesante, che trasportava una notevole quantità di gasolio, ha creato forti preoccupazioni per la sicurezza, ma fortunatamente non si è verificato un incendio o una esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle possibili cause dell’incidente potrebbe essere stata l’esplosione di un pneumatico dell’autocisterna, ma gli accertamenti sono ancora in corso per confermare o escludere questa ipotesi. La presenza del gasolio a bordo ha reso le operazioni di soccorso ancora più delicate, ma grazie alla prontezza degli operatori, si è riusciti a evitare il peggio.

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, coordinati dal caposquadra Elio Vicinanza. I pompieri hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’autocisterna dalla carreggiata. Nonostante la gravità del sinistro, il tempestivo intervento ha permesso di limitare i danni.

Anche gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Eboli, guidati dall’ispettore Cosimo Di Cicco, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente per regolare il traffico e prevenire ulteriori incidenti. Hanno avviato anche le indagini per stabilire con maggiore precisione la causa dello schianto e raccogliere tutte le prove utili.