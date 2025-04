Grave incidente nella notte a Nusco, lungo la SS7 (Ofantina Bis), dove due auto, dopo essersi scontrate lateralmente, sono finite contro la vetrata del bar “Da Rosa”, investendo due clienti che si trovavano all’esterno del locale. Il bilancio è di quattro feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli procedevano nella stessa direzione di marcia quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrati in collisione laterale. L’impatto, particolarmente violento anche a causa della velocità sostenuta, ha fatto perdere il controllo a uno dei mezzi, che ha dapprima urtato un guardrail per poi terminare la corsa sulla corsia opposta, sfondando la vetrina del bar.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Nusco e Paternopoli e i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare i quattro feriti — i due automobilisti e i due clienti investiti — all’ospedale Moscati di Avellino. Tutti risultano attualmente ricoverati, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della Stazione di Nusco, che stanno procedendo ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.