Questa mattina i carabinieri di Cercola hanno eseguito tre arresti nei comuni di Napoli, Cercola e Volla, nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio e alla ricettazione di auto rubate. Gli indagati sono accusati di concorso in riciclaggio, ricettazione, falsificazione di documenti e detenzione illegale di arma clandestina, reati commessi nel mese di gennaio 2025.

Armi, auto rubate e attrezzature per la falsificazione

Uno dei tre arrestati, già detenuto in carcere per altri reati, è stato trovato in possesso di:

Una pistola con matricola abrasa e munizioni

Autovetture rubate

Jammer per disturbare i segnali GPS e antifurto

Stampante professionale per falsificare carte di circolazione

Targhe italiane ed estere

Kit per la punzonatura e falsificazione dei telai

Attrezzatura per il montaggio e smontaggio delle parti di auto

Un giro di auto di lusso rubate e rimesse in circolazione

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’attività dei tre arrestati, specializzati nella modifica e ri-immatricolazione di auto di grossa cilindrata rubate. Dopo aver smontato e sostituito parti delle vetture, i malviventi le reintroducevano nel mercato con nuove targhe e documenti falsificati.

L’operazione dei carabinieri ha interrotto un sistema che avrebbe permesso ai criminali di continuare a riciclare veicoli rubati, rendendoli irrintracciabili. Adesso, gli indagati dovranno rispondere delle accuse davanti alla magistratura.