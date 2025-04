Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via Serroni, nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Un’auto si è ribaltata, finendo su un fianco, e il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente, è stato estratto ancora vivo e cosciente dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino.

Dinamica ancora da chiarire

L’incidente è avvenuto nei pressi del Centro per l’Autismo. Al momento, la dinamica esatta del sinistro resta in fase di accertamento. Tuttavia, secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, le condizioni meteo avverse potrebbero aver giocato un ruolo determinante. Nel pomeriggio di ieri, infatti, su gran parte della Campania si è abbattuto un forte temporale, spingendo la Protezione Civile regionale a diramare un avviso di allerta meteo per piogge intense e rischio idrogeologico.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre l’uomo rimasto bloccato nell’abitacolo. Il conducente, che viaggiava da solo al momento dell’accaduto, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto poco dopo sul posto. Nonostante la violenza dell’impatto e il ribaltamento del veicolo, le sue condizioni non sono gravi: avrebbe riportato solo ferite lievi e contusioni.