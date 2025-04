Gravissimo incidente stradale alle porte di Cagliari, dove un’auto è precipitata da un cavalcavia in seguito a un violento impatto con un altro veicolo. L’episodio si è verificato nella giornata di oggi, all’altezza del tratto compreso tra la Strada Statale 554 e la Statale 131 dir, nei pressi di un autovelox fisso.

L’incidente: auto oltre il guard-rail e caduta nel vuoto

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, con a bordo due persone, sarebbe stata coinvolta in uno scontro con un altro mezzo, per poi finire fuori controllo e superare il guard-rail, precipitando dal cavalcavia per diversi metri.

L’impatto con il suolo è stato devastante. I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi al numero d’emergenza 112.

I soccorsi: estratta la conducente dai vigili del fuoco

A bordo del veicolo precipitato c’erano una donna alla guida e un passeggero, entrambi in condizioni gravissime. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la conducente, rimasta incastrata tra le lamiere. La donna è stata trasferita in codice rosso al Policlinico di Monserrato, così come il passeggero.

I sanitari del 118, arrivati con più ambulanze, hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasporto in ospedale.

Indagini in corso: si cerca di ricostruire la dinamica

La Polizia Stradale e i Carabinieri sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da accertare la responsabilità dello scontro iniziale e le eventuali condizioni dell’altro veicolo coinvolto. Si indaga anche sull’eventuale eccesso di velocità o distrazione al volante.