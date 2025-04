Attimi di tensione si sono registrati oggi intorno alle ore 13:35 nel centro storico di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un’auto è andata a fuoco in via San Sebastiano, a pochi passi da abitazioni e attività commerciali. L’incendio ha interessato una Fiat 126, parcheggiata lungo la strada, e ha richiesto un rapido intervento da parte dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato, che si trovava in zona e ha immediatamente contattato i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. Grazie alla prontezza dell’intervento, le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando che il fuoco potesse estendersi ad altri veicoli o alle abitazioni limitrofe.

Successivamente, l’intera area è stata messa in sicurezza, così da garantire l’incolumità dei residenti e dei passanti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha inevitabilmente creato paura e preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i Carabinieri, i quali hanno svolto i primi rilievi per accertare le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se le prime verifiche lasciano intendere che possa essersi trattato di un guasto meccanico o di un cortocircuito.

Questo episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di controlli periodici sui veicoli più datati, soprattutto quelli parcheggiati in zone residenziali a elevata densità abitativa. In attesa dei risultati ufficiali delle indagini, resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio.