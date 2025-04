Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri nel quartiere Rione Traiano, alla periferia occidentale di Napoli. Lo scontro, avvenuto lungo viale Traiano, ha coinvolto un’automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale.

Dinamica dell’incidente ancora in fase di accertamento

Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. A farne le spese è stato soprattutto un giovane motociclista, che ha riportato ferite molto gravi. Attualmente, il ragazzo rischia di perdere una gamba a causa delle lesioni subite. I soccorsi sono stati immediati: il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato.

Intervento della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale, giunti sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Le indagini serviranno a chiarire eventuali responsabilità, mentre restano ancora da verificare le condizioni dell’automobilista coinvolto.

Un nuovo episodio di insicurezza stradale in città

L’incidente riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nei quartieri periferici dove la velocità e la scarsa manutenzione delle strade possono aumentare i rischi. In attesa di ulteriori sviluppi, resta alta la preoccupazione per le condizioni del giovane ferito.