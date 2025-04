Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un drammatico incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno alla mezzanotte, in via della Grande Muraglia, nel quartiere Torrino, a Roma Sud. A perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni, rimasto vittima di un impatto violentissimo contro un albero.

Auto contro albero: morto un giovane di 26 anni a Roma

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava da solo a bordo di una Mini Cooper. Per cause ancora da accertare, la vettura ha perso il controllo finendo contro un albero posto sullo spartitraffico centrale della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono accorse per effettuare i rilievi. In supporto anche gli agenti del IX Gruppo Eur, che hanno provveduto a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

L’auto è stata posta sotto sequestro. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli, ma le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Un’altra giovane vittima della strada

L’incidente di via della Grande Muraglia riporta alla mente un’altra recente tragedia: la morte di Andrea Carnevali, 27 anni, sulla via dei Laghi, in un frontale contro un albero, avvenuto davanti agli occhi degli amici.