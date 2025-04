Una tragedia sconvolge il Salento: quattro giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 110, che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Le vittime sono tutte giovanissime, tra cui due ragazze di appena 16 anni.

Le vittime: avevano tra i 16 e i 22 anni

A bordo della Fiat Idea coinvolta nell’incidente c’erano:

Giorgio Massaro, 22 anni, operaio di Torricella e conducente dell’auto;

Paolo Marangi, 19 anni, studente di Sava, che festeggiava il suo compleanno;

Giorgia Narducci, 16 anni, di Torricella;

Anita Di Coste, 16 anni, di Manduria.

I quattro formavano due coppie. Paolo e Anita erano fidanzati, così come Giorgia e Giorgio. La comitiva stava rientrando da una serata a Taranto, dove avevano festeggiato il 19° compleanno di Marangi, nato il 6 aprile.

La dinamica: auto ribaltata e schianto contro un albero

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 2:30 del mattino, nei pressi della centrale Enel di Lizzano. L’auto, forse a causa della velocità sostenuta, è uscita di strada all’uscita di una curva, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero.

Due dei ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura. Tutti e quattro sarebbero morti sul colpo.

I soccorsi: allarme lanciato da automobilisti di passaggio

Alcuni automobilisti, passando accanto alla scena, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, il personale sanitario del 118, i Carabinieri di Manduria e la Polizia Stradale.

Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per i quattro giovani non c’è stato nulla da fare. La zona è stata transennata per consentire i rilievi e l’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine.