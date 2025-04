Un violento incendio ha completamente distrutto un’automobile nella serata del 22 aprile 2025, lungo la strada provinciale 104, nel comune di Montoro Superiore, in provincia di Avellino. Il protagonista della vicenda è un turista svizzero, fortunatamente rimasto illeso nonostante il violento rogo.

Le fiamme improvvise e la fuga

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe preso fuoco all’improvviso, mentre era in marcia. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente, avvolgendo l’intera vettura in pochi minuti e distruggendo completamente carrozzeria e interni, lasciando solo il telaio.

Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme che stavano per raggiungere l’abitacolo, è riuscito a mantenere il sangue freddo. Erano circa le 22:30 quando ha accostato il mezzo a bordo strada ed è riuscito a mettersi in salvo, scendendo in tempo dalla vettura alimentata a benzina.

Intervento dei Vigili del Fuoco e sicurezza dell’area

Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area circostante. Le operazioni si sono protratte per diverso tempo, a causa della completa combustione del veicolo, ormai ridotto a un rottame.

Inoltre, per garantire la sicurezza della viabilità, è stato necessario l’intervento di una ditta specializzata nella pulizia stradale. Diversi pezzi dell’auto erano infatti sparsi sull’asfalto, rappresentando un potenziale pericolo per gli altri automobilisti anche a incendio domato.

Possibili cause e indagini in corso

Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Tuttavia, una delle ipotesi più accreditate è quella di un malfunzionamento dell’impianto elettrico della vettura. Questa possibilità sarà approfondita nelle prossime ore, anche con il supporto di tecnici specializzati.

Nessuna conseguenza fisica per il conducente

Nonostante il grande spavento e l’elevata pericolosità dell’episodio, il turista non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. Un esito fortunato, considerando la rapidità con cui il veicolo è stato divorato dalle fiamme.