Un grave episodio di violenza si è verificato a Pomigliano d’Arco, nella zona di viale Alfa Romeo, dove un ausiliario del traffico è stato aggredito mentre svolgeva attività di controllo nelle aree di sosta a pagamento. I fatti sono avvenuti durante l’orario di servizio e hanno richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, l’ausiliario stava notificando una sanzione quando è notato da un cittadino affacciato al balcone della propria abitazione. Accortosi che il verbale era destinato al proprio veicolo, l’uomo è sceso in strada e ha affrontato l’agente, accusandolo di agire “in modo parziale”.

La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione violenta, nel corso della quale l’ausiliario ha riportato lesioni con perdita di sangue. Il lavoratore è quindi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’aggressore, identificato grazie al pronto intervento della Polizia Locale, è denunciato a piede libero.

La reazione delle istituzioni

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’ausiliario aggredito:

«A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo la massima solidarietà all’ausiliario vittima di un gesto vile, colpito mentre svolgeva il proprio lavoro a tutela della legalità. Plaudo all’efficace e tempestiva azione della Polizia Locale, guidata dal colonnello Emiliano Nacar, che ha prontamente identificato l’aggressore».

Anche la Uilm ha condannato fermamente l’accaduto, sottolineando come non si tratti di un caso isolato:

«Il dipendente è aggredito solo per aver elevato una sanzione prevista dal regolamento. Da mesi chiediamo misure concrete per tutelare questi lavoratori, come l’uscita in coppia nelle zone più isolate».

Un problema di sicurezza da affrontare

L’aggressione solleva nuovamente il tema della sicurezza degli ausiliari del traffico e del personale impiegato nei controlli su strada, troppo spesso oggetto di intimidazioni o violenze. Le richieste dei sindacati e degli amministratori locali vanno nella direzione di rafforzare la tutela di questi lavoratori, la cui attività è essenziale per il rispetto delle regole e la convivenza civile negli spazi urbani.