Momenti di apprensione si sono registrati nel pomeriggio nei pressi della foce del fiume Capodifiume, a Capaccio Paestum. Un automobilista, a bordo di un fuoristrada, ha tentato di attraversare il corso d’acqua, ma il tentativo è fallito a causa della profondità dell’acqua e del fondale sabbioso che ha intrappolato il veicolo.

La scena non è passata inosservata: diverse persone presenti in zona hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, valutata la situazione, hanno richiesto il supporto di un privato dotato di trattore per procedere al recupero del mezzo.

Recupero del veicolo e conseguenze

Grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco e il mezzo agricolo, il fuoristrada è riportato sulla spiaggia, evitando così ulteriori danni sia al veicolo che all’ambiente circostante. L’intervento si è concluso senza feriti.

Tuttavia, l’automobilista potrebbe ora dover affrontare conseguenze legali. È infatti al vaglio della Polizia Municipale l’eventuale applicazione di sanzioni per violazioni legate all’attraversamento non autorizzato del corso d’acqua.