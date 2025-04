L’Assegno Unico e Universale INPS viene erogato ogni mese direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato. Non viene più erogato in busta paga, come invece accadeva fino a febbraio 2022 con gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).

A partire da marzo 2022, infatti, le detrazioni per figli a carico e gli assegni familiari non compaiono più sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti né su quelli dei pensionati. Pertanto, il nuovo sistema di pagamento è completamente gestito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Pagamenti Assegno Unico Maggio 2025: quando arrivano

Il pagamento dell’Assegno Unico relativo a maggio 2025 avverrà nel mese successivo alla presentazione della domanda, come previsto dal regolamento INPS.

In particolare, i primi pagamenti risultano disposti a partire dal 20 maggio 2025. Successivamente, gli accrediti continueranno nei giorni seguenti, variando in base ai tempi di elaborazione delle banche o delle poste.

Per consultare tutte le date di pagamento aggiornate è possibile accedere alla sezione dedicata sul sito INPS.

Modalità di pagamento dell’Assegno Unico

Il pagamento dell’Assegno Unico e Universale avviene secondo due modalità:

Bonifico bancario, accreditato sull’IBAN intestato al richiedente, indicato nella domanda.

Bonifico domiciliato presso Poste Italiane, nel caso in cui non sia stato fornito un IBAN.

In ogni caso, il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS, senza l’intervento di altri enti o istituti.

Inoltre, è disponibile un nuovo simulatore ufficiale INPS per il calcolo dell’importo mensile dell’Assegno Unico e Universale, utile per verificare l’ammontare spettante.

Cosa fare se il pagamento di maggio non è ancora arrivato

Tuttavia, può accadere che il pagamento dell’Assegno Unico di maggio 2025 subisca dei ritardi. In tal caso, è consigliabile seguire questi passaggi:

Verificare lo stato della domanda direttamente sul sito INPS, controllando se risulta accolta, sospesa o respinta.

Contattare il servizio clienti INPS chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164164 da cellulare.

È importante ricordare che, per ricevere assistenza telefonica, è necessario essere in possesso del PIN telefonico INPS. Quest’ultimo può essere generato solo se si dispone di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Infine, si precisa che senza il PIN telefonico l’operatore INPS non potrà accedere ai dati relativi alla domanda.