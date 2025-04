Slittano i pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) ad aprile 2025: a causa della concomitanza con le festività pasquali, gli accrediti inizieranno da martedì 22 aprile. A comunicarlo è l’INPS, attraverso l’aggiornamento ufficiale dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale.

Oltre 3,3 Miliardi Erogati nei Primi Due Mesi del 2025

Nei mesi di gennaio e febbraio 2025, l’INPS ha erogato 3,3 miliardi di euro a favore di 9,5 milioni di figli appartenenti a quasi 6 milioni di nuclei familiari. Una cifra che si aggiunge ai:

19,8 miliardi di euro del 2024

18,2 miliardi del 2023

13,2 miliardi del 2022

L’Osservatorio tiene conto anche dell’Assegno Unico destinato ai nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, fino alla sua conclusione nel dicembre 2023.

Importi Medi dell’Assegno: Fino a 224€ per Figlio

Nel mese di febbraio 2025, l’importo medio per figlio è stato di 175 euro, considerando anche le maggiorazioni previste. Gli importi variano in base all’ISEE:

224 euro per figlio per ISEE minimi (fino a 17.227,33 euro)

58 euro per figlio per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima di 45.939,56 euro

Classifica Regioni: Calabria, Sicilia e Campania in Testa

Dall’analisi regionale emerge che gli importi più elevati dell’Assegno Unico sono stati erogati nelle seguenti regioni:

Regione Importo medio per figlio (AUU 2025)

Calabria 322 €

Sicilia 322 €

Campania 304 €

Puglia 290 €

Basilicata 290 €

Provincia autonoma di Trento 285 €

Bolzano, Abruzzo, Molise 279 €

Sardegna 278 €

Friuli Venezia Giulia 271 €

Umbria 268 €

Marche, Veneto 267 €

Lombardia 265 €

Emilia Romagna 264 €

Piemonte 262 €

Lazio 261 €

Valle d’Aosta 254 €

Liguria 253 €

Toscana 251 €

Quando Arriva l’Assegno Unico di Aprile 2025?

Le date previste per l’accredito dell’Assegno Unico di aprile 2025 sono:

Martedì 22 aprile

Mercoledì 23 aprile

Giovedì 24 aprile

Le date possono variare leggermente da banca a banca o a seconda dell’istituto di pagamento, ma sono confermate come riferimento dall’INPS per i beneficiari già noti.